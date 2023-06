https://fr.sputniknews.africa/20230611/un-asteroide-de-la-taille-du-burj-khalifa-est-en-route-vers-la-terre-et-un-autre-le-suit-1059851369.html

Un astéroïde de la taille du Burj Khalifa est en route vers la Terre (et un autre le suit)

Un astéroïde de la taille du Burj Khalifa est en route vers la Terre (et un autre le suit)

Depuis sa découverte il y a presque 30 ans, cet astéroïde n’a jamais été aussi proche de notre planète. Ce 11 juin, une roche spatiale mesurant près d’un... 11.06.2023, Sputnik Afrique

L’astéroïde dont la taille est égale à celle du gratte-ciel émirati Burj Khalifa, le plus haut bâtiment de la Terre, s’approche à toute vitesse. Découvert en 1994, le corps céleste est désigné par les scientifiques comme "potentiellement dangereux" vu sa taille et la distance à laquelle il passera à côté de notre planète ce 11 juin.Bien qu’elle n’ait jamais été si proche de la Terre, la roche mesurant près d’un kilomètre ne la percutera jamais, selon les scientifiques. Il passera à côté d’elle à une distance de 3.2 millions de kilomètres, à savoir 8 fois de plus que la Lune. Il ne sera visible que via un télescope virtuel.D’autres "dangers" spatiauxOutre l’astéroïde 1994 PC1, un autre doit s’approcher de la Terre dans les prochains jours. Découvert en 2020, l’astéroïde DB5 passera non loin de notre planète le 15 juin, à une distance dépassant de 11 fois celle à laquelle est éloignée la Lune de nous.

