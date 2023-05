https://fr.sputniknews.africa/20230512/un-asteroide-geant-sapproche-de-la-terre-a-une-vitesse-de-32167-kmh-1059205594.html

Un astéroïde géant s’approche de la Terre à une vitesse de 32.167 km/h

La NASA a publié une alerte sur cinq astéroïdes potentiellement dangereux qui s’approcheront bientôt de la Terre. L’un d’eux mesure 200 mètres de long et est... 12.05.2023, Sputnik Afrique

Potentiellement dangereux, cinq astéroïdes de différentes tailles vont très prochainement passer à une distance proche de la Terre.2023 HT4 n’est pas le plus gros astéroïde que l’on a vu se présenter dans l’espace, mais il fait malgré tout 76 mètres de long. Il s’approchera de la Terre ce 12 mai. Selon la NASA, à 6 millions de km. Le corps céleste se déplace à une vitesse de 32.167 km/h.2023 JG frôlera la Terre le 13 mai. Il mesure moins de 49 mètres, mais se déplace plus rapidement, à 54.995 km/h. L’astéroïde passera à 7,1 millions de kilomètres.Les autres astéroïdes sont: 2023 JP (26 m), 2023 JK (40 m), 2021 JK7 (46 m). Celui de 26 mètres frôlera la Terre bientôt aussi, le 14 mai, à 3,2 millions de km. À son tour, le passage de 2023 JK le 21 mai sera au plus près: à 1,6 million de kilomètres.Au cas où, la NASA dispose de la mission DART qui consiste à modifier la trajectoire d’un astéroïde qui pourrait un jour menacer la planète.

2023

Actus

