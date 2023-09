https://fr.sputniknews.africa/20230910/un-ex-agent-secret-us-predit-la-tournure-de-la-derniere-action-desesperee-des-forces-de-kiev-1062014215.html

Un ex-agent secret US prédit la tournure de la dernière action désespérée des forces de Kiev

Un ex-agent secret US prédit la tournure de la dernière action désespérée des forces de Kiev

Plus de trois mois après sa lancée, la contre-offensive ukrainienne, toujours en manque de résultats, joue son va-tout avant sa chute définitive dans la région... 10.09.2023, Sputnik Afrique

Le dernier élan des forces armées ukrainiennes en cours sera stoppé par l'armée russe avant de se solder par une défaite totale de Kiev, a déclaré Scott Ritter, ancien officier de renseignement américain dans une interview accordée à la chaîne YouTube Gegenpol.Des actes de détresseSelon l'ex-officier des renseignements US, l'armée ukrainienne est en train de prendre des mesures désespérées.Une "contre-offensive" sans résultatLe 4 juin, les forces armées ukrainiennes ont lancé une contre-offensive, en éjectant dans la bataille des brigades formées et équipées par l'Otan.À l’issue des trois mois de tentatives stériles de contre-attaquer, le Président russe Vladimir Poutine avait déclaré le 4 septembre que la "contre-offensive" ukrainienne ne stagnait pas, mais qu’elle avait échoué. La Défense russe avait de son côté, le 5 septembre, indiqué que Kiev a perdu plus de 66.000 soldats et 7.600 unités d’équipement militaire en trois mois de contre-offensive, notamment plus de 1.000 drones, 159 roquettes de HIMARS et 13 missiles de croisière. Selon Sergueï Choïgou, les forces ukrainiennes n'ont atteint leurs objectifs sur aucun des axes.

