Moscou dispose de données sur des tentatives de sabotage des gazoducs Turkish Stream et Blue Stream

Tout comme les Nord Stream, les gazoducs Turkish Stream et Blue Stream en mer Noire ont failli faire l'objet de sabotages, a affirmé le chef de la diplomatie... 08.09.2023

2023-09-08T14:08+0200

2023-09-08T14:08+0200

2023-09-08T14:48+0200

russie

gazoduc

gazoduc turkish stream

blue stream

sergueï lavrov

attentat

nord stream

La Russie dispose d'informations révélant des tentatives de sabotage des gazoducs Turkish Stream et Blue Stream en mer Noire, a déclaré ce vendredi le ministre russe des Affaires étrangères.Les navires de guerre patrouillaient l'itinéraire des gazoducs Turkish Stream et Blue Stream ont aussi failli faire l'objet d'attaques, a-t-il encore déclaré. "Nous avons commencé à patrouiller ces zones de la mer Noire parce que nous avons reçu des informations selon lesquelles on essaie de les faire exploser tout comme on avait fait sauter les Nord Stream."

