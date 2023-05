https://fr.sputniknews.africa/20230527/le-navire-russe-attaque-en-mer-noire-a-ete-cible-par-des-drones-de-fabrication-occidentale-1059513751.html

Le navire russe attaqué en mer Noire a été ciblé par des drones de fabrication occidentale

Une source informée a livré à Sputnik des détails de l’attaque contre le navire de la flotte de la mer Noire Ivan Khours.Mercredi 24 mai, le ministère russe de la Défense a annoncé que l’Ukraine avait tenté d’attaquer avec des drones maritimes un navire russe qui sécurisait les gazoducs Turkish Stream et Blue Stream dans la zone économique exclusive de la Turquie à 140 kilomètres du Bosphore. Les drones ont été détruits et vendredi le navire est rentré à la base de Sébastopol.Elle a précisé que les images de l’attaque laissaient entendre que les drones n’étaient pas de fabrication ukrainienne.Une piste anglo-saxonneCela signifie qu’un "lot de nouveaux drones maritimes de fabrication occidentale non déclaré à l’opinion publique occidentale" a été remis à Kiev pour organiser des attaques et des provocations en mer Noire.La source suppose que les ficelles étaient apparemment tirées par le Royaume-Uni qui possède "une riche expérience de création et d’utilisation au combat de tels systèmes dans différentes zones de l’océan mondial".

