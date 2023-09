https://fr.sputniknews.africa/20230901/un-candidat-a-la-presidentielle-us-accuse-washington-davoir-fait-sauter-les-nord-stream-1061787808.html

Un candidat à la présidentielle US accuse Washington d'avoir fait sauter les Nord Stream

Un candidat à la présidentielle US accuse Washington d'avoir fait sauter les Nord Stream

Alors que des médias occidentaux parlent d'une piste ukrainienne dans l’affaire du sabotage du Nord Stream, le candidat aux primaires républicaines aux... 01.09.2023, Sputnik Afrique

Les États-Unis sont responsables de l’attentat visant les gazoducs Nord Stream en septembre 2022, a déclaré à Fox News l’entrepreneur américain Vivek Ramaswamy qui a porté sa candidature aux primaires républicains de 2024.L’homme a également promis de "geler" le conflit en Ukraine s’il est élu Président. Pour y parvenir, il estime nécessaire de céder à la Russie les territoires qui sont déjà sous contrôle de Moscou.Kiev ou Washington?Vivek Ramaswamy n’est pas le premier qui avance la version de l’implication américaine dans la destruction des gazoducs. Ainsi, le journaliste Seymour Hersch avait affirmé début février que l’attaque avait été menée à l'initiative de l'administration Biden, avec la complicité de la Norvège.Par la suite, plusieurs médias européens et américains ont publié des enquêtes affirmant que le sabotage des Nord Stream avait été organisé par Kiev et que la CIA avait mis l'Ukraine en garde contre les tentatives de détruire les gazoducs des mois avant l'attaque.Or, selon Seymour Hersch, la piste ukrainienne avait été élaborée spécialement par la CIA et le renseignement allemand, pour détourner l’attention du public.

