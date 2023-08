https://fr.sputniknews.africa/20230830/zelensky-aurait-enerve-biden-avec-des-demandes-absurdes-pendant-leur-1ere-reunion-1061753986.html

Zelensky aurait "énervé" Biden avec des demandes "absurdes" pendant leur 1ère réunion

Zelensky aurait "énervé" Biden avec des demandes "absurdes" pendant leur 1ère réunion

La première fois qu’il est venu à la Maison Blanche pour rencontrer Joe Biden, Volodymyr Zelensky "a abusé", d'après un nouveau livre attendu. Le Président... 30.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-30T22:38+0200

2023-08-30T22:38+0200

2023-08-30T22:41+0200

joe biden

volodymyr zelensky

ukraine

états-unis

maison blanche

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/05/1060358137_0:82:1585:974_1920x0_80_0_0_eaf2154a9e28b2a606baa5add0602a36.jpg

Pendant leur première rencontre à la Maison Blanche en septembre 2021, Joe Biden et Volodymyr Zelensky n’auraient pas réussi à établir de bonnes relations, parce que ce dernier aurait "abusé". C’est ce que ressort du livre du rédacteur d’Atlantic Franklin Foer sur la première partie du mandat de Biden, dont le texte a été consulté par The Guardian.Et d’ajouter que "cela a laissé présager des conversations plus difficiles à venir".Franklin Foer a précisé que "même les plus ardents sympathisants de Zelensky au sein de l’administration [Biden] ont convenu qu’il avait abusé".Blâmé pour "l’humiliation"L’auteur affirme également que Zelensky considérait Biden comme un politicien faible, en particulier à cause de sa décision prise plus tôt en 2021 de lever les sanctions contre une entreprise russe construisant Nord Stream 2. Le chef de l’État ukrainien estimait que cette décision comme portant atteinte aux intérêts économiques et sécuritaires de son pays, toujours selon Foer.Qui plus est, selon Foer, le dirigeant ukrainien avait cherché depuis longtemps à rencontrer l'ancien Président américain Donald Trump, mais sans succès à cause du refus de Zelensky de l’aider à rechercher des dossiers compromettants sur ses rivaux, dont Biden.Par la suite, Zelensky nourrissait "des ressentiments persistants suite à cet épisode" et "au moins inconsciemment… semblait blâmer" Biden, le successeur de Trump, "pour l’humiliation qu’il a subie, pour la maladresse politique qu’il a endurée".Selon l’éditeur Penguin Random House, le livre est basé sur "un accès sans précédent au cercle restreint de conseillers qui entourent Biden depuis des décennies". Pourtant, Foer ne fournit pas de citations exactes ni de sources directes dans le livre.

ukraine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

joe biden, volodymyr zelensky, ukraine, états-unis, maison blanche, otan