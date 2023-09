https://fr.sputniknews.africa/20230908/lhistoire-dun-enseignant-somalien-qui-alphabetise-les-jeunes-en-depit-de-scenes-sanglantes-1061967683.html

L'histoire d'un enseignant somalien qui alphabétise les jeunes en dépit de "scènes sanglantes"

L’histoire d’un enseignant somalien qui alphabétise les jeunes en dépit de "scènes sanglantes"

Un enseignant somalien, du nom de Rufai Mohamud Hussein, a trouvé la force de ne pas fuir son pays natal qui vit dans une atmosphère de violences et de guerre. Qui plus est, il enseigne aux enfants locaux et élimine l'analphabétisme. À l'occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation célébrée ce vendredi 8 septembre, Sputnik Afrique s’est entretenu avec lui.L'enfance de Rufai Mohamud a été difficile. Dès son plus jeune âge, il a ressenti la violence dans la capitale, Mogadiscio. En 2006, en pleine guerre civile, il a perdu son père, tué par des milices armées éthiopiennes.En 2006, des groupes islamistes radicaux, l'Union des tribunaux islamiques et le groupe terroriste islamiste somalien Al-Shabaab*, liés à Al-Qaïda*, se sont emparés de Mogadiscio, obligeant les autorités de transition somaliennes à demander l'aide de l'Éthiopie voisine. Un an plus tard, les fondamentalistes ont été chassés de la capitale par les forces conjointes éthiopiennes et gouvernementales, mais Al-Shabaab* n'a pas arrêté ses activités terroristes, mettant en danger la vie quotidienne et la stabilité des Somaliens aujourd'hui encore."Dieu a réalisé son rêve"Rufai Mohamud est "né dans une vie dictée par la guerre civile" et a été exposé à des scènes sanglantes "à un âge tendre", confie-t-il. C'est à ce moment-là qu'il a découvert chez lui une passion pour l'enseignement et "Dieu a réalisé son rêve".Mais pour y parvenir, le jeune homme a terminé ses études secondaires et universitaires dans l'État de Galmudug, puis s'est inscrit à l'Université SIMAD de la capitale, où il a obtenu une licence en mathématiques. Cette formation lui a ouvert la voie à sa carrière professionnelle dans l'enseignement aux enfants, ce qu'il fait depuis déjà dix ans.La méthodologie pédagogique de l'enseignant se concentre sur l'apprentissage des enfants à lire, à écrire et à réfléchir, afin qu'ils "développent la capacité de lire des textes complexes en langue somalienne ou en anglais".À l'école primaire Imam-Malik, dont il est également directeur adjoint, il veille à la discipline des élèves qui viennent de la ville d'Adado et de ses environs.L'éducation en SomalieParlant des défis auxquels est confrontée la Somalie moderne dans le domaine de l'éducation, l'enseignant a noté le manque de matériel et de personnel.Cependant, la profession d'enseignant est récemment devenue de plus en plus compétitive, populaire et demandée parmi les Somaliens, a-t-il noté. En outre, le gouvernement a créé des écoles spécialisées pour la formation des enseignants, laquelle dure deux ans.La journée de l'alphabétisationLa Journée internationale de l'alphabétisation a été créée en 1966 à la suite du Congrès mondial sur l'éradication de l'analphabétisme tenu en Iran.Depuis 1967, cette journée internationale est célébrée chaque année pour rappeler au public l'importance de l'alphabétisation dans le contexte de la dignité humaine et des droits de l'homme, et pour galvaniser les efforts visant à construire des sociétés plus instruites et durables.En 2023, 750 millions d’adultes n’ont toujours pas les compétences de base en lecture et en écriture, selon la World Literacy Foundation, une organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre à l’amélioration du taux d’alphabétisation. Environ 258 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés, selon la fondation.*Organisation terroriste interdite en Russie

