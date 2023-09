https://fr.sputniknews.africa/20230903/un-general-britannique-avance-quand-les-livraisons-de-munitions-a-lukraine-sintensifieront-1061830340.html

Un général britannique avance quand les livraisons de munitions à l’Ukraine s’intensifieront

Un général britannique avance quand les livraisons de munitions à l’Ukraine s’intensifieront

Alors que Kiev fait face à de lourdes pertes sur le champ de bataille, l’aide occidentale traîne toujours, comme c’est le cas avec la fourniture des F-16... 03.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-03T14:20+0200

2023-09-03T14:20+0200

2023-09-03T14:20+0200

international

russie

ukraine

opération militaire

livraisons d'armes

livraison d'armes à l'ukraine

f-16 fighting falcon

munitions

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/0a/1059152574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_459afb19923f74768f421879d55c3f52.jpg

L'Occident augmentera ses livraisons de munitions aux forces ukrainiennes d'ici à la mi-2024. C'est ce qu'a fait savoir le général britannique à la retraite Richard Barrons dans un article pour le Financial Times.Selon lui, la campagne de l'Ukraine dépend de la capacité des alliés à "développer leurs industries de défense".Pour l'instant, les approvisionnements sont limités et l'Occident n'est pas prêt à allouer davantage de ses stocks à Kiev, a noté le média. Toutefois, l'augmentation de la production entraînera la hausse des livraisons.Cette information survient alors que l’armée ukrainienne fait face à des difficultés sur le front et que les pays occidentaux traînent dans l’envoi des F-16, tant désirés par Kiev, même après que les États-Unis ont donné leur feu vert pour ce transfert.En outre, d'après les données de la Défense russe en date du 4 août, en deux mois de contre-offensive, l'Ukraine a perdu plus de 43.000 personnes et plus de 4.900 unités d'armes.Une cible légitime pour la RussieMoscou dénonce régulièrement la montée du degré de soutien occidental à l’Ukraine. La Russie a déjà envoyé une note aux pays de l'Otan qui "jouent avec le feu", selon la diplomatie russe.Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a souligné que toute cargaison contenant des armes destinées à l'Ukraine deviendrait une cible légitime.

russie

ukraine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, ukraine, opération militaire, livraisons d'armes, livraison d'armes à l'ukraine, f-16 fighting falcon, munitions, états-unis