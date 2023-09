https://fr.sputniknews.africa/20230903/lavenir-est-desastreux-pour-la-france-suite-aux-coups-detat-en-afrique-dit-un-ex-agent-us-1061832418.html

"L'avenir est désastreux pour la France" suite aux coups d’État en Afrique, dit un ex-agent US

"L'avenir est désastreux pour la France" suite aux coups d’État en Afrique, dit un ex-agent US

Après des changements de pouvoir dans plusieurs pays africains, la France risque de voir ses liens avec le continent se rompre, ce qui aurait des répercussions... 03.09.2023, Sputnik Afrique

Le coup d’État au Gabon représente une manifestation continue d'un processus de décolonisation en Afrique et menace fortement la France qui y perd ses liens économiques, a estimé Scott Ritter, ancien officier de renseignement américain.En effet, le Gabon représentait "la posture stratégique globale de la France" après la décolonisation et "était une source d’uranium qui a rendu possible la force nucléaire française" indépendante des États-Unis, rappelle-t-il.D’après lui, la France devrait s’attendre à des "conséquences", sans rêver de survivre à ces transformations "tranquillement". Notamment, parce que "la France n’est pas une superpuissance et a une capacité militaire limitée au Gabon".En outre, Paris ne pourrait rien faire si Libreville décidait de l’expulser de son territoire par la force "à moins que les États-Unis ne soient disposés à lui venir en aide", suggère M.Ritter. Cependant, Washington ne semble pas "s'aligner pour soutenir les politiques postcoloniales de la France sur le continent africain", selon lui."L’Afrique se réveille"Cette série de changements de pouvoir sur le continent constitue un ras-le-bol envers Paris qui a continué de dominer les "anciens territoires coloniaux en contrôlant leurs aspects politiques, économiques, sociaux et militaires".Ce pays accueille plus de 80 entreprises françaises notamment dans le secteur minier, dont Eramet, qui exploite la principale ressource naturelle du pays, le manganèse. Leur chiffre d'affaires total atteint trois milliards d'euros. Il abrite également l'une des trois bases militaires françaises en Afrique de l'Ouest.Récents coups d’ÉtatUn groupe de militaires gabonais de haut rang a annoncé le 30 août à la télévision nationale qu'il avait pris le pouvoir. Les militaires, qui ont par la suite choisi Brice Clotaire Oligui Nguema comme chef, ont annulé les résultats des élections du 26 août, remportées par le Président sortant Ali Ben Bongo Ondimba, qui se retrouve "assigné à résidence, entouré de sa famille et de ses médecins".Un mois plus tôt, un groupe de militaires nigériens avec le général Abdourahamane Tiani à sa tête avaient aussi annoncé la prise du pouvoir. Le CEDEAO a imposé de lourdes sanctions économiques et financières contre Niamey et a menacé d'employer la force armée pour rétablir l'ordre constitutionnel.Le Niger possède de riches réserves d’uranium dont dépend Paris. Selon les médias français, ce pays africain représente 15 à 17% de l'uranium utilisé pour produire de l'électricité en France. 1.500 soldats français sont stationnés au Niger et 1.000 au Tchad.

