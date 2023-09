https://fr.sputniknews.africa/20230902/montee-des-tensions-lors-dune-manifestation-au-niger-contre-les-soldats-francais---video-1061821832.html

Montée des tensions lors d’une manifestation au Niger contre les soldats français - vidéo

Des Nigériens déterminés à obtenir le départ des troupes françaises ont organisé une nouvelle manifestation devant la base française à Niamey. Cette fois... 02.09.2023, Sputnik Afrique

Des milliers de Nigériens se sont rassemblésce samedi 2 septembre vers 10h00 (09h00 UTC) à Niamey, la capitale du Niger, près de la base militaire française pour réclamer le retrait des forces françaises. La manifestation était initialement prévue à 15h00 heure locale (14h00 UTC), mais l’arrivée de nombreuses personnes dès le matin a pris au dépourvu la police et les forces de sécurité, a annoncé la chaîne de télévision Al-Jazeera.Une manifestation moins calme que les précédentesContrairement aux manifestations précédentes, tenues dans le calme, cette fois-ci des militants ont renversé les barrières installées par la police devant la base française, précise la chaîne Al-Jazeera. Plusieurs personnes auraient même essayé de pénétrer sur le territoire du site militaire.Des Nigériens avaient déjà organisé plusieurs rassemblements en août pour revendiquer le départ des troupes françaises. L’armée avait depuis renforcé la zone autour de la base et mis en garde contre une entrée forcée et les répercussions qui s’ensuivraient, rappelle Al Jazeera.L’ambassadeur français persona non grataLe 1er septembre, la justice nigérienne a ordonné l'expulsion de l'ambassadeur français Sylvain Itté, selon l'Agence nigérienne de presse (ANP).Le Comité national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) avait demandé le 26 août à l’ambassadeur de France de quitter le pays sous 48 heures. Injonction qui n’avait pas été respectée par le diplomate qui se trouve toujours à Niamey. Le Président français avait soutenu le maintien de M.Itté à son poste, lors de la conférence des ambassadrices et ambassadeurs organisée à l'Élysée le 28 août. Il avait exprimé son soutien à l’intervention militaire voulue par la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le CNSP, avec à sa tête le général Abdourahamane Tiani, a pris le pouvoir au Niger le 26 août, destituant le Président Mohamed Bazoum.

