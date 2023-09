https://fr.sputniknews.africa/20230903/la-cedeao-se-prepare-activement-a-une-intervention-selon-lex-chef-de-la-diplomatie-nigerienne-1061826220.html

La CEDEAO se prépare activement à une intervention, selon l’ex-chef de la diplomatie nigérienne

La CEDEAO a dit poursuivre ses initiatives diplomatiques pour résoudre la crise politique au Niger, "sans renoncer à l'option du déploiement de la force... 03.09.2023, Sputnik Afrique

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se prépare activement à une intervention militaire au Niger, a déclaré sur la chaîne LCI le ministre nigérien des Affaires étrangères du gouvernement renversé le 26 juillet.Cependant, selon lui, il ne s'agit pas d'"une guerre contre le Niger", mais d'"une opération qui vise à rétablir le Président Bazoum contre des individus".Crise nigérienneLe 26 juillet, quelques jours après la prise du pouvoir à Niamey par un groupe de militaires avec le général Abdourahamane Tiani à sa tête, la CEDEAO a imposé de lourdes sanctions économiques et financières contre le pays et a menacé d'employer la force armée pour rétablir l'ordre constitutionnel.Le 18 août, le porte-parole de la CEDEAO, Abdel Fattah Musa, a déclaré que les chefs militaires des États membres de la communauté ont confirmé leur volonté d'intervenir dans la situation au Niger, "dès que l'ordre sera donné".De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré qu’une intervention militaire de la CEDEAO au Niger constituerait un scénario désastreux pour le pays et la région. D’après Sergueï Lavrov, personne n’en tirerait le moindre profit.

