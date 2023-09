https://fr.sputniknews.africa/20230902/au-gabon-le-president-nomme-par-les-militaires-sexprime-sur-la-tenue-de-nouvelles-elections-1061822862.html

Au Gabon, le Président nommé par les militaires s’exprime sur la tenue de nouvelles élections

Au Gabon, le Président nommé par les militaires s’exprime sur la tenue de nouvelles élections

Sous pression par les demandes de céder le pouvoir à un gouvernement civil, le nouvel homme fort du Gabon n’entend pas se presser pour l’organisation d’un... 02.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-02T22:56+0200

2023-09-02T22:56+0200

2023-09-02T22:56+0200

afrique subsaharienne

gabon

élection présidentielle

prestation de serment

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/01/1045546207_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_5b2bd47b42ab8202c5be79c09ca310a0.jpg

Il faut éviter toute hâte en organisant de nouvelles élections au Gabon, a déclaré le général Brice Clotaire Oligui Nguema, désigné par les organisateurs du coup d'État militaire au Gabon comme chef de l'État pour la période de transition, a relaté la chaîne de télévision Al Jazeera. Selon la chaîne, cette déclaration intervient dans un contexte de pression croissante sur le chef de la transition gabonaise pour qu'il rende le pouvoir à un gouvernement civil.Plus tôt ce 2 septembre, les nouvelles autorités du pays ont décidé de rouvrir les frontières fermées le 30 août, dans les premières heures du coup d'État. Prestation de sermentSelon l'Agence d'information d'Afrique centrale (ADIAC), le général Brice Clotaire Oligui Nguema prêtera serment le 4 septembre à Libreville pour acter sa prise officielle de pouvoir et l’installation d’une transition qu’il dirigera en tant que Président.Les chefs d’État de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) se réuniront en Guinée équatoriale le même jour pour débattre de la situation en cours au Gabon un peu plus d’une semaine après le renversement du président Ali Bongo Ondimba, précise ADIAC.Coup d’État au GabonLe 30 août, un groupe de militaires de haut rang a annoncé à la télévision nationale qu'il avait pris le pouvoir. Les militaires, qui ont par la suite choisi Brice Clotaire Oligui Nguema comme chef, ont annulé les résultats des élections du 26 août, remportées par le Président sortant Ali Ben Bongo Ondimba, qui se retrouve "assigné à résidence, entouré de sa famille et de ses médecins".Le 31 août, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine annonçait la suspension du Gabon.

afrique subsaharienne

gabon

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, gabon, élection présidentielle, prestation de serment