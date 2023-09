https://fr.sputniknews.africa/20230901/gabon-le-general-oligui-promet-des-institutions-plus-democratiques-1061799655.html

Gabon: le général Oligui promet des institutions "plus démocratiques"

Le chef des militaires ayant pris le pouvoir au Gabon s'engage à réorganiser les institutions gouvernementales dans le pays pour les rendre "plus... 01.09.2023, Sputnik Afrique

Le général Brice Oligui Nguema, nouvel homme fort du Gabon, a promis vendredi de "réorganiser" les institutions dans un sens "plus démocratique" et plus respectueux "des droits humains", dans un discours devant le corps diplomatique retransmis à la télévision.Il n'a pas pourtant fixé de durée pour la "transition" pour laquelle il va prêter serment en tant que président lundi à Libreville.Dans un autre discours devant les représentants de la société civile, il a également promis une nouvelle "Constitution qui va dans le sens des aspirations du peuple gabonais resté trop longtemps dans la souffrance" et "un nouveau code électoral", en ajoutant toutefois: "compte tenu du contexte, ne confondons pas vitesse et précipitation, qui va lentement, va sûrement".

