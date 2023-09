https://fr.sputniknews.africa/20230902/une-intervention-militaire-de-la-cedeao-affaiblirait-le-niger-face-au-terrorisme-selon-un-analyste-1061815037.html

Une intervention militaire de la CEDEAO affaiblirait le Niger face au terrorisme, selon un analyste

Une intervention militaire de la CEDEAO affaiblirait le Niger face au terrorisme, selon un analyste

En cas de recours à la force par la CEDEAO, le Niger ferait face à l’affaiblissement de son potentiel de lutte contre le terrorisme, a indiqué à Sputnik... 02.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-02T16:53+0200

2023-09-02T16:53+0200

2023-09-02T16:53+0200

afrique

terrorisme

russie

niger

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

sanctions

intervention

union européenne (ue)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/16/1061524636_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_10d70911cbbac973b82a52001649d188.jpg

Une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger risquerait de déstabiliser la situation du pays et d’augmenter le flux des migrations illégales, a estimé auprès de Sputnik Afrique le directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel Aly Tounkara, à l’occasion de la journée russe de solidarité dans la lutte contre le terrorisme, célébrée le 3 septembre.Même si ce recours à la force "est difficilement réaliste", le pays serait impacté dans ce cas par une partition du pouvoir, ce qui déclencherait à son tour plusieurs processus négatifs.Puis, les militaires se focaliseraient uniquement sur comment consolider ce pouvoir au lieu de lutter contre les groupes illégaux armés, selon lui.Effets des sanctionsAlors que le spectre d’une intervention armée continue de planer sur le Niger, le pays est déjà visé par diverses sanctions, et pourrait se voir infliger un nouveau train de restrictions européennes. Le Burkina Faso et le Mali vivent la même situation.En termes de lutte contre le terrorisme, les sanctions auraient pour effet l’affaiblissement des efforts appliqués pour combattre ce fléau au niveau de toute la région, poursuit-il.Selon lui, les sanctions réduisent les capacités du pays à gérer les urgences, mettant la lutte contre le terrorisme "au second plan".Consolidation entre le peuple et le pouvoirCependant, au niveau de la conscience publique, les sanctions seraient perçues comme injustes et ne feraient que "renforcer les militaires auprès des populations".Et d’ajouter que "les militaires vont sortir gagnants".De plus, les restrictions pourraient avec le temps permettre "au pays d'innover et de ne compter que sur lui-même". Elles pourraient amener à une réflexion sur la manière de gérer indépendamment ses ressources et élargir ses partenariats, conclut-il.Rapprochement entre le Burkina, le Mali et le NigerCes trois pays sont unis par le fait qu’ils se sont débarrassés de la puissance française, souligne M.Tounkara. De plus, ils sont tous gérés par des militaires. "Dans un avenir proche, les trois armées vont évoluer sous un nouveau commandement pour lutter" contre Daech*.Une telle coopération pourrait "forcément déboucher à des résultats qui sont tout à fait encourageants en matière de lutte contre la nébuleuse terroriste", a-t-il avancé.Rôle de la Russie dans cette lutteDepuis que la Russie aide l’Afrique à éradiquer le terrorisme, il est possible de voir des "avancées observables", s’est réjoui le responsable du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Il cite ainsi "les quartiers généraux des terroristes détruits dans le centre du Mali grâce au soutien russe" assuré par la fourniture d’armement ou par "le soutien humain accordé à l'armée malienne".Précédemment, l’armée ne pouvait pas accéder à nombre de localités "pour des raisons liées à l'insuffisance d'équipements". La situation a changé à 180 degrés et, aujourd’hui, "les éléments de l'armée parviennent à s’[y] rendre", précise le spécialiste.Pour conclure, ces constats "laissent entendre que le soutien russe, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a des résultats probants".*Organisation terroriste interdite en Russie

afrique

russie

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, terrorisme, russie, niger, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), sanctions, intervention, union européenne (ue)