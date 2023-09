https://fr.sputniknews.africa/20230901/sanctions-europeennes-contre-le-niger-un-coup-depee-dans-leau-pour-un-chercheur-burkinabe-1061794978.html

Sanctions européennes contre le Niger: "Un coup d’épée dans l’eau" pour un chercheur burkinabé

Sanctions européennes contre le Niger: "Un coup d’épée dans l’eau" pour un chercheur burkinabé

Réunis à Tolède en Espagne ce 31 août, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont commencé à plancher sur les sanctions contre le Niger... 01.09.2023, Sputnik Afrique

Sanctions européennes contre le Niger: «Un coup d’épée dans l’eau» pour un chercheur burkinabé Réunis à Tolède en Espagne ce 31 août, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont commencé à plancher sur les sanctions contre le Niger. Au micro de Sputnik Afrique, Hyacinthe Wendlarima Ouédraogo, enseignant-chercheur burkinabé, réagit à ce projet de sanctions contre le Niger.

"C’est un coup d’épée dans l’eau. Je crois que l’Union européenne a de forts moyens de pression qu’elle peut exercer. Des pressions liées à la circulation de la monnaie avec l’UEMOA qui est cette zone financière à laquelle appartient notamment le Niger. Il y a donc des pressions financières et économiques qui peuvent vraiment coûter cher au Niger, qui peuvent jouer sur la capacité des Nigériens à supporter le coût de la vie et à mener le commerce et un ensemble d’activités. Cela va jouer, mais cela ne pourra pas profondément impacter la ligne politique adoptée par les nouvelles autorités", déclare Wendlarima Ouédraogo, enseignant-chercheur à l'Université Nazi Boni/Bobo au Burkina Faso.Retrouvez également dans ce numéro:- Daouda Sawadogo, directeur de publication du journal Éclair info, sur l’approbation par les autorités burkinabés du déploiement d’un contingent militaire au Niger en cas d’agression de ce pays par la CEDEAO.- Aly Tounkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, sur la problématique du terrorisme dans le Sahel à l’occasion de la journée russe de solidarité dans la lutte contre le terrorisme.- Lubinda Haabazoka, directeur de l’École supérieure de commerce de l’Université de Zambie, sur les décisions prises à l’occasion du sommet des BRICS de Johannesburg.Notre revue d’actu traitera des sujets suivants:- L’Algérie qui renforce ses positions à l’international grâce à de nouvelles découvertes de gisements gaziers et pétroliers.- Une délégation russe a rencontré des dirigeants burkinabés et maliens.- Moscou qui explique pourquoi elle a mis son veto sur une résolution franco-émiratie sur les sanctions contre le MaliPour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

