Niamey dénonce "les incessants efforts" de Macron "en faveur d’une invasion" au Niger

Les nouvelles autorités nigériennes ont accusé la France d'une "ingérence flagrante" dans les affaires intérieures du Niger

Les déclarations du Président français réitérant son soutien au dirigeant déchu nigérien Mohamed Bazoum, "constituent une ingérence supplémentaire dans les affaires intérieures du Niger", a affirmé le colonel-major Amadou Abdramane, porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, dans un communiqué cité le vendredi 1er septembre par la télévision nationale.Dans le même temps, "les différences" entre le Niger et la France "ne portent ni sur les relations entre nos peuples, ni sur les individus, mais sur la pertinence de la présence militaire française au Niger", a ajouté le colonel Abdramane.L’intervention militaire au Niger soutenue par ParisLe 28 août, Emmanuel Macron avait exprimé, une fois de plus, son soutien au Président déchu nigérien et à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Cette organisation brandit depuis plusieurs semaines la menace d'une intervention au Niger et appelle à libérer Mohamed Bazoum retenu au palais présidentiel à Niamey.La France "soutient l'action diplomatique [de la CEDEAO-ndlr] et, lorsqu'elle en décide ainsi, [son] action militaire", a déclaré M.Macron, décrivant cela comme "une approche de partenariat".La France dispose d'environ 1.500 soldats au Niger stationnés sur une base aérienne près de la capitale Niamey. Le contingent français a été déployé au Niger pour aider les autorités locales à lutter contre les djihadistes.Les dirigeants de la CEDEAO avaient imposé de sévères sanctions aux nouvelles autorités nigériennes ayant repris le pouvoir suite au coup d’Etat fin juillet, menaçant de recourir à la force. Le 18 août, le porte-parole de la CEDEAO Abdel Fattah Moussa avait annoncé que la date exacte de l’intervention militaire avait été définie, tout en refusant de la préciser.

