https://fr.sputniknews.africa/20230827/la-cedeao-invite-les-militaires-au-pouvoir-au-niger-a-une-rencontre-dans-un-endroit-neutre-1061674836.html

La CEDEAO invite les militaires au pouvoir au Niger à une rencontre dans un endroit neutre

La CEDEAO invite les militaires au pouvoir au Niger à une rencontre dans un endroit neutre

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a invité les nouvelles autorités du Niger à mener des pourparlers en terrain neutre... 27.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-27T23:06+0200

2023-08-27T23:06+0200

2023-08-27T23:06+0200

niger

afrique

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

sahel

pourparlers

invasion

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/19/1045397536_0:210:2048:1362_1920x0_80_0_0_44deb3f5f406c68a4ba32be827502000.jpg

Les États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont proposé au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) nigérien, présidé par le général Abdourahamane Tchiani, de se rencontrer en terrain neutre, a communiqué Abdel Fattah Moussa, porte-parole et commissaire chargé des Affaires politiques, de la paix et de la sécurité au sein de la CEDEAO.La menace d’une intervention plane toujours sur le NigerLa CEDEAO a également redemandé aux militaires nigériens de libérer le Président déchu Mohamed Bazoum, pour démontrer leur bonne volonté, a indiqué le porte-parole. Selon lui, l’organisation ne s’empresse pas de recourir à l’option militaire pour résoudre la crise, tout en prévenant cependant que la patience de la communauté ne sera pas éternelle.Coup d’État au NigerFin juillet, un groupe militaire de la Garde présidentielle nigérienne a déclaré la destitution du Président Bazoum à Niamey. Les militaires ont ensuite mis en place le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dirigé par le général Abdurahmane Tchiani, chef de la Garde présidentielle. Les dirigeants des pays de la CEDEAO avaient imposé de sévères sanctions aux nouvelles autorités et exigé la libération de Bazoum, menaçant de recourir à la force.Le 18 août, Abdel Fattah Moussa, a annoncé à l’issue d'une réunion des chefs d'état-major des forces armées de la CEDEAO, que la date exacte de l’intervention militaire au Niger avait été déterminée mais pas encore officiellement annoncée.

niger

afrique

sahel

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

niger, afrique, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), sahel, pourparlers, invasion, afrique subsaharienne