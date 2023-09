Poutine réagit aux propos de Sarkozy sur l’avenir de l’Afrique

"Récemment, l'ancien Président français Nicolas Sarkozy a publié un article dans lequel il parle de l'évolution future du monde. Je suis largement d'accord avec lui. Il dit que d'ici 2050, l'Afrique comptera déjà 2,5 milliards d'habitants, et Europe seulement 450 ou 430 [millions, ndlr]. Et qu'en est-il de l'Asie? La Chine compte un milliard et demi d'habitants, l'Inde en compte un milliard et demi, l'Indonésie en compte déjà 300 millions", a souligné le Président.