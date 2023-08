https://fr.sputniknews.africa/20230831/france-et-niger-paris-ne-veut-en-aucun-cas-permettre-a-lafrique-de-sepanouir-selon-un-expert-1061772124.html

France et Niger: Paris ne veut "en aucun cas permettre à l'Afrique de s'épanouir", selon un expert

France et Niger: Paris ne veut "en aucun cas permettre à l'Afrique de s'épanouir", selon un expert

La crainte de la France de perdre l'accès aux richesses naturelles du Niger menace d'exacerber l'instabilité dans toute la région sahélo-saharienne, avertit... 31.08.2023

France et Niger: Paris ne veut «en aucun cas permettre à l'Afrique de s'épanouir», selon un expert La crainte de la France de perdre l'accès aux richesses naturelles du Niger menace d'exacerber l'instabilité dans toute la région sahélo-saharienne, avertit dans l’Afrique en marche Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur algérien. Toutefois, selon lui, l'Algérie a tout fait pour résoudre pacifiquement la situation chez son voisin.

"Le Niger, qui produit 7000 tonnes d'uranium pour la France, ne produit lui-même que 15% d'électricité. Il est dépendant de ce qui vient du Nigéria alors qu’il est censé être le pays le plus illuminé du monde avec ce qu'il a comme matière énergétique, de l'uranium. Cela explique aussi pourquoi la France exerce cette politique de garder les pays africains en dessous du seuil de pauvreté et en dessous du savoir pour les personnes qui restent en Afrique. Les doués, les surdoués sont redirigés vers l’Europe, vers la France pour faire les beaux jours des administrations et de la recherche scientifique française et par conséquent interdire tout épanouissement en Afrique", estime Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense à l’Université de Blida II."En ce qui concerne l'Algérie, il est clair que l'Algérie ne veut pas et ne permet pas qu'il y ait une intervention au Niger et que cette décision est souveraine. D'abord, ça crée un clivage et une guerre qui ne dit pas son nom entre Paris et Alger sur la question de l'intervention au Niger. D'ailleurs, l'Algérie a pesé de tout son poids diplomatique en envoyant son ministre des Affaires étrangères au Ghana, au Nigeria et au Bénin, sachant que ces trois pays composent l'essentiel de la CEDEAO. [...] L'Algérie a réussi à soutirer à la CEDEAO, au sein du sommet de l'UA, du Conseil de sécurité africain, de privilégier la voie pacifique et diplomatique", indique M.Soufi.Écoutez cet entretien en entier dans la nouvelle émission de L'Afrique en marche!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

