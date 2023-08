https://fr.sputniknews.africa/20230827/ces-obstacles-auxquels-la-cedeao-ferait-face-en-cas-dintervention-au-niger-selon-un-universitaire-1061672272.html

Ces obstacles auxquels la CEDEAO ferait face en cas d’intervention au Niger, selon un universitaire

2023-08-27T20:09+0200

2023-08-27T20:09+0200

2023-08-27T20:09+0200

Le manque de troupes et d'équipements militaires pourrait être un obstacle sérieux pour les pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) qui interviendraient au Niger, a estimé auprès de Sputnik un professeur agrégé de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou.En plus de cela, les déplacements des unités de la CEDEAO risquent d’être entravés par le fait que les localités nigériennes sont situées à une distance assez grande les unes des autres.Accord nuancé du NigeriaMalgré la disposition de la communauté ouest-africaine à s’engager dans une action militaire, le Président nigérian Bola Tinubu, qui dirige aussi la CEDEAO en ce moment, a déclaré plus tôt qu'une guerre à grande échelle sur le continent africain n'était pas dans l'intérêt de son pays ni dans celui de la région tout entière. Il a également noté que la CEDEAO cherchait à résoudre la situation actuelle de manière pacifique, en s'appuyant sur la diplomatie.Fin juillet, l'armée nigérienne a annoncé la destitution du Président Mohamed Bazoum. Les dirigeants de la plupart des pays occidentaux et la CEDEAO ont condamné le coup d'État en exigeant le retour à l’ordre constitutionnel. Début août, les participants à la réunion d'urgence des chefs d'état-major des forces armées des pays de la CEDEAO, qui s’est tenue à Abuja (Nigeria), ont adopté un plan en cas d'intervention militaire si les putschistes nigériens parvenus au pouvoir restaient récalcitrants.Par ailleurs, le Mali et le Burkina Faso ont refusé le recours à la force sous l’égide de la communauté ouest-africaine et ont exprimé leur disponibilité à combattre aux côtés de l’armée nigérienne, si besoin était.

