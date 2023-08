https://fr.sputniknews.africa/20230810/la-fin-de-luranium-nigerien-aura-un-effet-handicapant-pour-leurope-selon-un-politique-francais-1061219591.html

La fin de l’uranium nigérien aura un effet "handicapant" pour l’Europe, selon un politique français

La souveraineté énergétique et industrielle de l'Europe pourrait être affectée en cas de fin des livraisons d’uranium nigérien, prévient auprès de Sputnik... 10.08.2023, Sputnik Afrique

Sur fond de crise politique prolongée au Niger, l’un des principaux producteurs d’uranium au monde, la France et plus globalement l’Europe pourraient se sentir affectées, avance auprès de Sputnik Afrique François Asselineau, homme politique français.Depuis 20-30 ans, Paris a beaucoup diversifié l’origine de son uranium acheté de telle sorte qu’actuellement 15 à 17% de ce métal provient du Niger, rappelle le président du parti Union populaire républicaine (UPR).Niveau européenToutefois, l’arrêt éventuel des livraisons d’uranium nigérien représente un risque plus grand au niveau européen.Pourtant, relativise-t-il, les autres pays d'Europe comme la France ont multiplié leurs sources d'approvisionnement et pourront se tourner vers la Namibie, le Kazakhstan et l'Australie."Problème géopolitique majeur"Dans le contexte de la souveraineté et de la compétitivité énergétique et industrielle affectées de l'Europe, François Asselineau revient sur le sabotage des Nord Stream. Les explosions sur les gazoducs russes sont survenues en septembre 2022, ce qui a restreint les livraisons de gaz russe vers l’Europe."En revanche, le problème de Nord Stream est d'un ordre de grandeur beaucoup plus grave. Le sabotage de Nord Stream, vous savez, personne n'ose trop en parler en Occident parce que c'est un problème politique et géopolitique majeur", avance-t-il.Pour ce candidat malheureux à la présidentielle française de 2017, "c'est un secret de Polichinelle" qu’à l’origine de cet "acte de guerre" se trouvent les États-Unis.

