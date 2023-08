https://fr.sputniknews.africa/20230828/les-consequences-du-transfert-des-f-16-a-lukraine-evoquees-en-coree-du-nord-1061692832.html

Les conséquences du transfert des F-16 à l’Ukraine évoquées en Corée du Nord

Les conséquences du transfert des F-16 à l’Ukraine évoquées en Corée du Nord

L’envoi de F-16 par les pays occidentaux à Kiev conduira à une prolongation du conflit en Ukraine et plongera l'Europe dans le "creuset d’une horrible guerre... 28.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-28T17:01+0200

2023-08-28T17:01+0200

2023-08-28T17:01+0200

international

ukraine

russie

états-unis

corée du nord

f-16 fighting falcon

europe

menace nucléaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/15/1057043643_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3820160821171b877facfa64a87a7436.jpg

La Corée du Nord a dénoncé le transfert futur de F-16 américains à l’Ukraine par trois pays européens. Cette décision, fondée sur une "confiance aveugle" envers les États-Unis, "perturbe la paix et la sécurité dans la région" et conduira à une situation où la guerre s’éternisera, selon un commentaire signé par l’Institut nord-coréen des études internationales et relayé par l’agence centrale de presse coréenne KCNA.Pour l’Institut, "la réalité prouve clairement que les États-Unis sont le "principal criminel qui bloque le règlement pacifique des différends et pousse l’Europe entière dans le creuset d’une horrible guerre nucléaire".Dans ce contexte, la Corée du Nord, faisant partie de la "communauté vertueuse", "condamne et rejette fermement" le transfert de ces avions.La Russie contre l’aide occidentaleMoscou dénonce régulièrement la montée du degré de soutien occidental à l’Ukraine. La Russie a déjà envoyé une note aux pays de l'Otan qui "jouent avec le feu", selon la diplomatie russe.Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a souligné que toute cargaison contenant des armes destinées à l'Ukraine deviendrait une cible légitime.Chasseurs américainsAprès des mois de discussions, à la mi-août les États-Unis ont donné leur aval au transfert de F-16 de fabrication américaine. Trois pays européens, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège vont fournir des dizaines de ces avions.Ils devraient entrer en service en Ukraine au printemps 2014, selon le ministre ukrainien de la Défense.

ukraine

russie

états-unis

corée du nord

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, russie, états-unis, corée du nord, f-16 fighting falcon, europe, menace nucléaire