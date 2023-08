https://fr.sputniknews.africa/20230828/ce-pays-premier-producteur-de-gaz-en-afrique-et-3e-dans-le-monde-arabe-1061696025.html

Avec un total de 98,2 milliards de mètres cubes de gaz naturel produits en 2022, l'Algérie décroche le titre de premier producteur du continent

L’Algérie occupe la première place chez les producteurs africains de gaz naturel, selon un rapport de l’Institut de l’énergie 2023 qui analyse les données de 2022.Sur un total de 249 milliards de mètres cubes extraits sur tout le continent, ce pays en a produit 98,2 milliards de mètres cubes. Un volume qui représente un léger recul par rapport à 2021 (101,1 milliards de mètres cubes).Suivent l’Égypte (64,5 milliards de m3) et le Nigéria (40,4 milliards de m3). La quatrième place revient à la Libye (14,8 milliards de m3). Le reste du continent en a extrait 31,1 milliards de m3.Dans le monde arabe, l’Algérie vient en troisième position, derrière le Qatar (178,4 milliards de m3) et l’Arabie saoudite (120,4 milliards de m3).L’un des plus gros consommateursL’Algérie s’établit également comme le quatrième plus gros consommateur de gaz naturel parmi les nations arabes. En 2022, les habitants du pays en ont consommé 44,4 milliards de m3, devancés par les Saoudiens (120,4 milliards de m3), les Émiratis (69,8 milliards de m3) et les Égyptiens (60,7 milliards de m3).Premier fournisseur de l’EspagneEn avril dernier, l’Algérie a pris la première place concernant les livraisons de gaz à l’Espagne, dépassant la Russie et les États-Unis. Cette position a été maintenue en mai et en juillet, selon l’opérateur espagnol de gestion des infrastructures énergétiques, Enagás.De janvier à juillet 2023, le pays a ainsi a fourni plus de 59.100 GWh à l’Espagne, répondant à 25% de la demande totale pour cette période.

