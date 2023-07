https://fr.sputniknews.africa/20230709/la-russie-et-ce-pays-africain-deviennent-les-premiers-fournisseurs-de-gaz-en-espagne-1060441236.html

La Russie et ce pays africain deviennent les premiers fournisseurs de gaz en Espagne

La Russie suivie de l’Algérie, sont devenues les plus grands exportateurs de gaz en Espagne au mois de juin, affichant ensemble presque la moitié de ses... 09.07.2023, Sputnik Afrique

En juin, l’Espagne a importé de Russie 26,8% du volume total de ses achats de gaz, indique la société nationale Enagas dans son rapport publié le 7 juillet.Le montant total s’élève à 7.673 gigawattheures de gaz naturel liquéfié (GNL) importés, ce qui place ainsi la Russie au premier rang des fournisseurs de l’or bleu de Madrid. Et ceci en dépit des appels du gouvernement espagnol aux importateurs faits en mars, de ne pas signer de nouveaux contrats avec Moscou et de chercher à diversifier les livraisons de GNL.L’Algérie, à son tour, a vendu à ce pays ibérique 5.039 gigawattheures de gaz naturel et 989 gigawattheures de gaz naturel liquéfié (GNL). Or, cela représente 21% des importations espagnoles de juin, poursuit Enagas.L’entreprise énergétique note d’ailleurs que ces chiffres sont en léger recul par rapport à la même période de l’année précédente avec des volumes de 7.345 et 418 gigawattheures du gaz naturel non liquéfié et liquéfié respectivement. Cette réduction des importations a été due à la maintenance programmée annuelle des infrastructures, précise le document.La troisième position est occupée par les États-Unis. Toujours pour la même période, ils ont expédié en Espagne 5.290 gigawattheures de gaz naturel liquéfié soit 18,5% du total des achats espagnols, selon les données d’Enagas.Premier exportateur de GNL en Espagne sur la période annuelleEn revanche, Alger domine pour ses livraisons cumulées au premier semestre 2023 enregistrant un total de 24,4% des importations espagnoles. Celles de Russie demeurent en deuxième position avec un index de 20,1% soit 41.145 gigawattheures de GNL.Dans même temps, pour la période de juillet 2022 à juin 2023, le gaz naturel algérien, aussi bien liquéfié que non liquéfié, se voit leader dans les ventes sur le marché espagnol, mentionne le rapport. Le pays maghrébin enregistre un taux de 23,7% laissant derrière la Russie avec ses 17% de ventes de GNL et les États-Unis avec 21,9% des importations.L'activité GNL de l'Afrique continuera d'être dominée par l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, et dans une moindre mesure, la Guinée équatoriale ainsi que l'Angola, selon le rapport de la Chambre africaine de l’énergie. La capacité totale d'exportation de GNL du continent devrait passer du niveau actuel de 80 millions de tonnes par an à environ 110 millions de tonnes d'ici 2030 et à plus de 175 millions de tonnes annuelles vers 2040.

