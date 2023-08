https://fr.sputniknews.africa/20230827/sept-pays-africains-dans-le-top-17-de-ceux-qui-boivent-le-moins-dalcool-au-monde-1061674448.html

Sept pays africains dans le top-17 de ceux qui boivent le moins d’alcool au monde

Sept pays africains dans le top-17 de ceux qui boivent le moins d’alcool au monde

Sept pays africains figurent dans le classement des 17 pays où la population boit le moins d’alcool. Ce classement, établi par le site Insider Monkey, inclut... 27.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-27T22:57+0200

2023-08-27T22:57+0200

2023-08-27T22:57+0200

international

classement

libye

soudan

algérie

maroc

égypte

mauritanie

comores

boissons alcoolisées

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104240/06/1042400618_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fbf18a6842770694f9c1a48c8a74fb8.jpg

La Libye est en tête des pays où le taux des buveurs d’alcool est le plus faible à l’échelle aussi bien mondiale qu’africaine, selon le site Insider Monkey, qui a établi un classement à partir de données de l’Observatoire mondial de la santé de l’Organisation mondiale de la santé auprès de l’Onu.Selon celui-ci, 99,5% de la population libyenne ne consomme pas d’alcool.Le deuxième d’Afrique et le quatrième au monde est la Mauritanie, avec un taux de 98% d’abstinents.Le Soudan, troisième sur le continent, complète le top-10 mondial, présentant 95,2% d’habitants qui refusent les boissons alcoolisées.Suivent ensuite le Maroc, en 11e position mondiale et l’Égypte, 12e, respectivement 4e et 5e en Afrique.L’Algérie et les Comores occupent respectivement les 15e et 17e places mondiales; les 6e et 7e sur le continent africain.Voici le classement des pays aux taux de consommateurs d’alcool les plus faibles:

libye

soudan

algérie

maroc

égypte

mauritanie

comores

afrique subsaharienne

maghreb

afrique du nord

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, classement, libye, soudan, algérie, maroc, égypte, mauritanie, comores, boissons alcoolisées, alcool, afrique subsaharienne, maghreb, afrique du nord, pays musulmans