Santé: 7 pays africains dans le classement mondial

2023-08-20

Sept pays africains figurent dans le Global Health Care Index établi par la plateforme Numbeo et actualisé au milieu de l’année.L’Afrique du Sud se pose en première place sur le continent africain, occupant la 50e dans le classement global.Ensuite viennent le Kenya (53) et la Tunisie (67). Également sur la liste figurent l’Algérie (80), le Nigeria (87), l’Égypte (88), le Maroc (91).Les leaders du classement sont tous asiatiques: Taïwan, la Corée du Sud et le Japon.Basée sur l’opinion de personnesGlobal Health Care Index est basé sur l’opinion de citoyens. De nombreux critères sont pris en compte: la technologie, les qualifications du personnel médical, l'équipement médical, le temps d'attente, l'accessibilité des sites médicaux, la convivialité du personnel. Au total, 4.119 villes ont été évaluées, avec 43.700 personnes participant à l'enquête.Calculé depuis 2012, ce classement est mis à jour chaque semestre.

