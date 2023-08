https://fr.sputniknews.africa/20230826/un-village-russe-pilonne-par-kiev-avec-des-armes-a-sous-munitions-des-blesses--photos-1061643064.html

Un village russe pilonné par Kiev avec des armes à sous-munitions, des blessés – photos

Un village russe pilonné par Kiev avec des armes à sous-munitions, des blessés – photos

L’armée de Kiev a tiré sur un village d’une région russe, voisine de l’Ukraine, avec des armes à sous-munitions, selon les autorités locales, blessant... 26.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-26T12:07+0200

2023-08-26T12:07+0200

2023-08-26T12:07+0200

international

russie

ukraine

pilonnage

bombe à sous-munitions

blessés

dégradation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/1a/1061642641_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_8e7a9cc0b118253ea121439c82c827ba.jpg

Les troupes ennemies ont utilisé des armes à sous-munitions contre le village d’Ourazovo, de la région de Belgorod, qui se trouve à la frontière avec l’Ukraine hors de la zone de l’opération spéciale, a fait savoir le gouverneur sur sa chaîne Telegram ce 26 août.Selon les données préliminaires présentées par Viatcheslav Gladkov, le pilonnage a fait six blessés. Tous présentent des blessures dues à des éclats d'obusEn outre, plusieurs maisons d'habitation et voitures ont été endommagées.Les services opérationnels et d'urgence travaillaient sur le site, a précisé M.Gladkov.Des projectiles constituant un danger pour les civilsLes armes à sous-munitions se brisent en l'air et dispersent des munitions plus petites sur une vaste zone.Jusqu’à 40% des sous-munitions n’explosent pas quand elles touchent le sol et deviennent aussi dangereuses que des mines antipersonnel. Elles peuvent exploser à tout moment, dès la moindre manipulation.Ces armes ont même été interdites par plus de 100 pays.Selon Handicap International, les civils représentent 97% des victimes recensées.Quant aux bombes utilisées par les troupes ukrainiennes, elles ont été livrées par les États-Unis.Des attaques répétéesLes territoires russes frontaliers de l’Ukraine qui ne sont pourtant pas dans la zone de l’opération spéciale font l’objet d’attaques régulières de militaires ukrainiens. Ces derniers pilonnent et frappent des localités avec des drones, et tentent d’y mener des opérations de sabotage.Ce sont notamment les régions de Briansk, Koursk, Belgorod et la Crimée.Ce 26 août, l’armée de Kiev a aussi tenté en vain d’attaquer la région de Belgorod avec un drone de type avion. L’engin a été intercepté. Aucun blessé ni dégât ne sont à déplorer.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, ukraine, pilonnage, bombe à sous-munitions, blessés, dégradation