Kiev pilonne Donetsk avec des projectiles à sous-munitions

Kiev a une nouvelle fois tiré sur la ville de Donetsk avec des armes à sous-munitions.

Les troupes ukrainiennes ont tiré cinq projectiles à sous-munitions et 20 roquettes sur le quartier Kievski de Donetsk, a annoncé le 24 août la représentation de la république populaire de Donetsk (RPD) auprès du Centre conjoint de contrôle et de coordination en lien avec les crimes de guerre de l’Ukraine.Les tirs ont été effectués pendant cinq minutes.Trois projectiles à sous-munitions ont été tirés sur Donetsk le 21 août et six autres le 22 août.Un danger pour les civils à long termeLes armes de ce type représentent une menace pour les civils, car elles dispersent des sous-munitions ou des petites bombes de manière aléatoire sur une large superficie.Selon Handicap International, les civils représentent 97% des victimes recensées.Jusqu’à 40% des sous-munitions n’explosent pas quand elles touchent le sol et deviennent aussi dangereuses que des mines antipersonnel. Elles peuvent exploser à tout moment, dès la moindre manipulation.120 pays ont adhéré à la convention sur les armes à sous-munitions ouverte à la signature en décembre 2008.Les bombes utilisées par les troupes ukrainiennes ont été livrées par les États-Unis.

