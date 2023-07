L’Onu réagit à l’utilisation d’armes à sous-munitions américaines en Ukraine

https://fr.sputniknews.africa/20230721/lonu-reagit-a-lutilisation-darmes-a-sous-munitions-americaines-en-ukraine-1060686987.html

Les Nations unies déplorent que Kiev ait commencé à utiliser les armes à sous-munitions fournies par les États-Unis. L’usage d’un tel armement continue de... 21.07.2023, Sputnik Afrique

De graves inquiétudes. Les premières remontées du terrain sur l’usage d’armes à sous-munitions en Ukraine préoccupent les Nations unies. L’organisme a de nouveau condamné l’utilisation de ce matériel, par la voix de Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'Onu.Levée de boucliersWashington avait annoncé livrer des armes à sous-munitions à Kiev, début juillet. Une décision qui avait suscité un tollé, ce type d’armes étant désapprouvé par l’Onu et par une centaine de pays ayant signé la Convention d’Oslo, qui interdit leur emploi, leur production et leur stockage.Les armes à sous-munitions représentent un risque accru pour les civils, puisqu’elles libèrent des explosifs pouvant se perdre dans la nature ou rester enterrés. Les enfants, qui peuvent les ramasser accidentellement, sont particulièrement vulnérables. "C’est une peine de mort pour les civils sur le long terme", déplorait récemment Baptiste Chapuis, de l'organisation Handicap International - Humanity and Inclusion (HI).Plusieurs ONG ou personnalités comme Elon Musk ont d’ailleurs pointé l’hypocrisie de l’Occident, qui condamne l’usage général de ces armes mais reste silencieux sur les livraisons américaines à l’Ukraine.Certains observateurs ont affirmé que ces envois américains avaient été motivés par la lenteur de la contre-offensive ukrainienne et la difficulté des troupes de Kiev à percer les défenses russes. La pénurie d’obus conventionnels de 155 mm côté ukrainien a aussi pu pousser Washington à livrer ces armes à sous-munitions, de même calibre, comme l’expliquait récemment à Sputnik Scott Ritter, ancien officier du renseignement américain.Moscou avait de son côté fermement condamné le recours à de telles armes, y voyant la volonté de Washington de mener la guerre "jusqu’au dernier Ukrainien". La Chine a aussi critiqué les livraisons américaines, parlant d’un "transfert irresponsable" pouvant entraîner des problèmes humanitaires.

