La Chine alerte sur les conséquences de l'envoi d'armes à sous-munitions à l'Ukraine

La Chine alerte sur les conséquences de l’envoi d’armes à sous-munitions à l’Ukraine

La livraison à Kiev d'armes américaines à sous-munitions est susceptible de provoquer des problèmes humanitaires, ce qui aggravera davantage la situation...

La Chine, comme de nombreux d’autres pays, met en garde contre l’initiative américaine de livrer à l’Ukraine des armes à sous-munitions.Le sujet du transfert de telles armes doit être traité avec "une attitude de prudence et de retenue", d’après elle."Ne pas jeter de l'huile sur le feu""Le dialogue et la négociation" sont la seule voie possible pour résoudre la crise ukrainienne, a préconisé la diplomate.Armes controverséesLa Maison-Blanche a annoncé le 7 juillet l’envoi d’un nouveau lot d’assistance militaire à l’Ukraine, qui inclut des obus à sous-munitions.Ces obus se brisent en l'air et dispersent des munitions plus petites sur une vaste zone, provoquant des pertes parmi des civils même après des années après la fin d’un conflit militaire.Plusieurs pays n’ont pas soutenu cette initiative, dont le Royaume-Uni, l’Espagne, le Canada, l’Italie, la Thaïlande.Moscou a qualifié cette décision américaine comme d'"aveu de faiblesse". D’après la diplomatie russe, Washington deviendra ainsi "complice" des morts civiles provoquées par cette arme controversée.Le Cambodge a également mis en garde l’Ukraine contre l’usage des armes à sous-munitions, rappelant son "expérience douloureuse", le pays en ayant été frappé dans les années 1970.Le secrétaire général de l'Onu est contre l'utilisation de ce type d'armes sur les champs de bataille, a déclaré Farhan Haq, son porte-parole adjoint.

