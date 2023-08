https://fr.sputniknews.africa/20230825/larmee-russe-dejoue-une-attaque-de-42-drones-en-crimee-et-abat-un-missile-ukrainien-s-200-1061612496.html

L’armée russe déjoue une attaque de 42 drones en Crimée et abat un missile ukrainien S-200

L’armée russe déjoue une attaque de 42 drones en Crimée et abat un missile ukrainien S-200

La Défense russe a annoncé la destruction de 42 drones en Crimée par les forces de défense antiaérienne et de guerre électronique. En outre, un missile S-200... 25.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-25T08:37+0200

2023-08-25T08:37+0200

2023-08-25T08:37+0200

donbass. opération russe

international

russie

ukraine

conflit ukrainien

drone

attaque

s-200

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/18/1055334432_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_f6cf60d24ee273521be422fa87c4da07.jpg

Le régime de Kiev a tenté dans la nuit du 24 au 25 août d’attaquer avec 42 drones le territoire russe, a déclaré le ministère russe de la Défense ce 25 août.Selon l’instance, 33 engins ont été neutralisés par les moyens de guerre électronique et neuf ont été abattus par la défense antiaérienne russe sans atteindre leur cible.Le ministère a précisé que ces faits se sont passés au-dessus du territoire de la Crimée.Plus tôt dans la journée, le gouverneur de Sébastopol a fait savoir sur sa chaîne Telegram que plusieurs drones avaient été anéantis au-dessus de la mer. Selon Mikhaïl Razvojaïev, l’attaque n’a pas fait de victimes et n’a pas causé de dommages.Un missile éliminéEn outre, d’après la Défense russe, un missile ukrainien sol-air S-200 modifié a été abattu dans le ciel de la région russe de Kalouga, situé à environ 150 km au sud-ouest de Moscou. Aucun blessé ni dégât ne sont à déplorer.Attaques réitéréesCes derniers temps, les forces ukrainiennes tentent régulièrement d'organiser des attaques terroristes en Russie centrale, à Moscou et en Crimée à l'aide de drones.En outre, elles frappent régulièrement les territoires frontaliers russes et procèdent à des actes de sabotage.En plus des drones, l’ennemi a déjà essayé d’attaquer le territoire russe avec des missiles S-200.Dans la nuit du 18 au 19 août, la défense antiaérienne russe a réduit en cendres dans les airs un missile S-200, utilisé par l’Ukraine pour attaquer la Crimée.Le 12 août, Kiev a tenté à deux reprises d'attaquer le pont de Crimée, également avec des missiles S-200 modifiés. Tous deux ont été abattus.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, ukraine, conflit ukrainien, drone, attaque, s-200