BRICS élargis: "une autre force" pour "obtenir de l'aide", selon un prince eswatinien

BRICS élargis: "une autre force" pour "obtenir de l'aide", selon un prince eswatinien

L'élargissement des BRICS profitera à tous les pays du Sud global, a déclaré un prince eswatinien à Sputnik Afrique en marge du sommet du groupe en Afrique du Sud.

Le Sud global en général et le continent africain en particulier profiteront de l’élargissement des BRICS, avance auprès de Sputnik Afrique le prince eswatinien Thumbumuzi Dlamini, en marge de l’événement.La décision du groupe des cinq d’intégrer de nouveaux membres "devrait permettre de le renforcer et devrait bénéficier à nous tous dans le Sud", selon lui.Six nouveaux membres, dont deux pays africains, l’Égypte et l’Éthiopie, feront partie des BRICS à partir de 2024, selon la décision prise au sommet des BRICS à Johannesburg."Une autre force"Thumbumuzi Dlamini mentionne l’importance de "l’équilibre des puissances" sur le continent:Aide technologiqueDe plus, l’élargissement va apporter une accélération technologique à tout le continent, espère-t-il, la majorité du bloc possédant de hautes technologies.Le prince s’attend également à "des relations plus fortes et très bénéfiques entre l’Afrique du Sud et l’Afrique en particulier avec les pays des BRICS".

