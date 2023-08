"Malgré toutes les menées, et il y en a eu beaucoup, malgré les intrigues de Washington et de Londres, qui ont fait feu de tout bois durant plusieurs mois pour perturber le sommet des BRICS, malgré les tentatives de l'Élysée d'interférer, de s'impliquer et d'empêcher différents pays ayant de vraies économies et non pas des monnaies en carton et dont les habitants laborieux créent des produits concrets, de se réunir et de discuter de la manière de protéger la planète contre de nouvelles machinations, toutes ces menées n'ont pas abouti et n’aboutiront pas", a-t-elle avancé sur la chaîne de télévision russe Pervyi kanal.