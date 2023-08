https://fr.sputniknews.africa/20230819/les-ambitions-britanniques-en-afrique-seront-payees-par-les-africains-et-les-ukrainiens-1061457244.html

"Les ambitions britanniques en Afrique seront payées par les Africains et les Ukrainiens"

Les informations sur la création par les services secrets britanniques d’un groupe de saboteurs ukrainiens pour mener des attaques en Afrique montrent que... 19.08.2023, Sputnik Afrique

L’alliance Otan-Ukraine œuvre pour augmenter artificiellement le potentiel de conflit en Afrique", a déclaré ce samedi 19 août à Sputnik la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, commentant les informations sur la mise en place par le MI6, une branche des services secrets britanniques, d’un groupe de sabotage ukrainien destiné à être envoyé en Afrique.Selon elle, Moscou prend note des efforts de Londres qui s’accroche à son héritage colonial et essaie d’empêcher la coopération entre les pays d’Afrique et la Russie.Elle a rappelé une citation de Cecil Rhodes, homme d’affaires britannique et Premier ministre de la colonie du Cap en Afrique du Sud de 1890 à 1896: "l'Empire est une question de ventre: si vous voulez éviter une guerre civile, vous devez devenir impérialistes". Selon la diplomate russe, "c'est juste cette logique qui constitue jusqu’à présent le fondement la politique britannique en Afrique".Un groupe de saboteurs néonazis ukrainiens pour l’AfriqueSelon les informations confirmées par les sources militaro-diplomatiques de Sputnik, les services secrets britanniques, le MI6 a formé un groupe de sabotage composé d’une centaine de nationalistes et néonazis ukrainiens en vue de les envoyer en Afrique.Leur mission serait de nuire à l’amitié russo-africaine et, le cas échéant, d’éliminer les dirigeants africains ayant un tropisme russe.

