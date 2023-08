https://fr.sputniknews.africa/20230816/londres-formerait-des-neonazis-ukrainiens-pour-eliminer-des-dirigeants-indesirables-en-afrique-1061364044.html

Londres formerait des néonazis ukrainiens pour éliminer des dirigeants indésirables en Afrique

Préoccupé par le rapprochement entre les pays africains et la Russie, le service britannique de renseignements extérieurs MI6 aurait formé un groupe de sabotage composé de nationalistes ukrainiens. Ceux-ci devraient être envoyés en Afrique avec pour mission d’entraver ce rapprochement, sans se gêner dans le choix des méthodes, a confié à Sputnik une source militaro-diplomatique.La source a révélé que le groupe serait chargé d’une panoplie de missions allant d’actes de sabotage à des liquidations de dirigeants indésirables.100 nervis sélectionnésÀ la demande de Londres, Kiev aurait ordonné en juillet dernier au service ukrainien de sécurité et à la direction générale du renseignement de sélectionner pour le MI6 100 nationalistes ayant une expérience de combat "sur le front Est".Le détachement, dont l’envoi serait prévu pour fin août depuis le port ukrainien d’Ismaïl, serait commandé par l’officier de la direction générale du renseignement Vitali Prachtchouk.Entre 2014 et 2016, cet originaire de la région occidentale de Vinnitsa a participé aux combats dans les régions de Donetsk et de Lougansk. Il a commandé un groupe de sabotage ayant effectué plusieurs "liquidations réussies".Il a participé à des missions du renseignement britannique au Zimbabwe.

