Des groupes de sabotage repoussés, des HIMARS et des drones abattus: ce que Kiev a perdu en 24h

L'armée russe a détruit neuf obus de HIMARS et 14 drones, mais aussi plusieurs pièces d'artillerie et des dépôts de munitions lors de ces dernières 24 heures... 14.07.2023, Sputnik Afrique

Au cours de ces dernières 24 heures, la défense antiaérienne russe a intercepté neuf projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS et Ouragan et 14 drones ukrainiens. En outre, un dépôt de carburant et trois postes de commandement de brigades mécanisées ont été détruits, a fait savoir ce vendredi le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien.Les forces armées de Kiev ont entre-temps poursuivi leurs tentatives de contre-attaques sur les axes de Donetsk et de Krasny Liman.Voici ce que l'Ukraine a perdu sur les différents axes:

