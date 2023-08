https://fr.sputniknews.africa/20230824/ladhesion-de-pays-africains-aux-brics-releve-du-mouvement-vers-la-justice-selon-maria-zakharova--1061609015.html

L’adhésion de pays africains aux BRICS relève du mouvement vers la justice, selon Maria Zakharova

L’adhésion de pays africains aux BRICS relève du mouvement vers la justice, selon Maria Zakharova

L’Afrique commence à acquérir une place digne et juste dans le monde, c’est ce que signifie l’adhésion de deux pays africains aux BRICS, a indiqué auprès de... 24.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-24T19:44+0200

2023-08-24T19:44+0200

2023-08-24T20:05+0200

sommet des brics 2023 en afrique du sud

brics

maria zakharova

occident

onu

sommet

russie

colonialisme

antonio guterres

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0b/0e/1052597439_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_52172a998b0180ec036d98699fb96058.jpg

L’entrée de deux pays africains dans les BRICS [l’Égypte et l’Éthiopie] signifie qu’il y a un mouvement vers une plus grande justice, a estimé auprès de Sputnik Afrique la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova.Par ailleurs, le continent est sous-représenté partout dans le monde, souligne Mme Zakharova. Par exemple, l’Afrique réclame depuis longtemps une place permanente au sein du Conseil de sécurité de l’Onu, une bataille qui n’est pas encore gagnée.En plus de cela, la couverture médiatique des actualités africaines semble être tendancieuse:Opposition au néocolonialismeL’élargissement des BRICS relève de l’ampleur internationale pour son aspiration à un monde plus juste et équitable:En se le donnant pour objectif et en tentant de le réaliser, le groupe fait face aux règlementations néocoloniales, note Maria Zakharova. Enfin, les BRICS luttent pour que "les pays disposent librement de ses ressources pour construire son avenir".La domination de certains pays représentait "une pierre d’achoppement" au fil des siècles, lors que les pays "écrasaient tous". C’est pourquoi, "cette extension n’est pas formelle", précise la porte-parole de l’instance russe:Et d’ajouter que "c’est un processus très compliqué, très important et longuement attendu".L’Onu dans le collimateurAlors que la nécessité de lutter contre le néocolonialisme s’impose, l’Onu devrait également prendre position sur ce sujet, selon Maria Zakharova. "À mon avis, c’est ce qui aurait dû être entendu en première lieu de la bouche du secrétaire général de l’Onu", a-t-elle estimé, commentant le discours d’Antonio Guterres en marge du sommet des BRICS:La 15e édition du sommet des BRICS a été couronnée par l’admission de six nouveaux membres au groupe, l'Argentine, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. Ces pays entreront officiellement dans les BRICS à partir de janvier 2024.

occident

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, maria zakharova, occident, onu, sommet, russie, colonialisme, antonio guterres, afrique