https://fr.sputniknews.africa/20230824/poutine-les-adversaires-des-brics-sont-le-golden-billion-qui-veut-changer-le-droit-international-1061583093.html

Poutine: les adversaires des BRICS sont le "golden billion" aux actions néocoloniales

Poutine: les adversaires des BRICS sont le "golden billion" aux actions néocoloniales

Bien que les BRICS ne rivalisent avec personne, le groupe a des opposants farouches qui s’opposent au monde multipolaire en formation, a indiqué le 24 août le... 24.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-24T11:05+0200

2023-08-24T11:05+0200

2023-08-24T11:56+0200

sommet des brics 2023 en afrique du sud

brics

vladimir poutine

sommet

colonialisme

afrique

occident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/18/1061576441_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_96c27bbdb1e258c17e73afa249d9054f.jpg

Même si les BRICS ne s’opposent à personne, la création d’un monde multipolaire fait face à des opposants farouches, a déclaré le Président russe en marge de la troisième journée du sommet des BRICS à Johannesburg.Les adversaires des BRICS sont notamment le "golden billion" qui veut changer le système du droit international et qui font tout pour conserver le monde unipolaire:Et d’ajouter qu’ils "tentent de remplacer le système de droit international par leur propre soi-disant ordre, fondé sur des règles que personne ne voit".Néocolonialisme occidentalL’Occident utilise ses soi-disant "règles" à mauvais escient ce qui relève d’un "colonialisme dans un nouvel emballage", selon M.Poutine.Les colonisateurs modernes vident les ressources des pays en développement pour résoudre ses problèmes:De son côté, la majorité globale se sent de plus en plus fatiguée de subir la pression et les manipulations de l’Occident et est prête à une coopération sur un pied d’égalité.Le néolibéralisme sape la multipolarité Le chef de l’État russe a critiqué le "néolibéralisme radical" imposé par l’Occident:

afrique

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, vladimir poutine, sommet, colonialisme, afrique, occident