"Mettre fin aux vestiges du colonialisme": le petit-fils de Mandela s'exprime au sommet des BRICS

Le petit-fils aîné du légendaire combattant de la liberté sud-africain Nelson Mandela, Mandla, a prononcé un discours à l’occasion du 15e sommet des BRICS.Le chef de la Maison royale de Mandela a mis en parallèle les BRICS avec des institutions telles que le Mouvement des non-alignés (NAM), soulignant que le Groupe des Cinq "a un rôle important à jouer pour faire avancer la lutte contre l'impérialisme occidental et donner une place aux aspirations des sans-voix et le pouvoir aux opprimés du monde".Dollar et économie mondialeMandla Mandela a également souligné qu'il "n'est pas inconscient des réalités, des défis et des périls" liés à l'effondrement du dollar et à la refonte de l'économie mondiale, ainsi qu'au rôle des BRICS dans ces processus.Afin de lutter contre l'injustice mondiale, d'éradiquer la pauvreté et de promouvoir la durabilité, les BRICS doivent continuer à se concentrer sur l'autonomisation du développement humain par l'éducation, le partage des compétences et l'utilisation des technologies émergentes, a-t-il poursuivi.Nouvelle banque de développementSaluant la présidence de Dilma Roussef à la Nouvelle banque de développement, M.Mandela a estimé que cette dernière devrait "adopter un nouveau paradigme de développement", qui viserait à soutenir le potentiel de développement du monde en développement, "plutôt que de perpétuer l’esclavage de l’architecture financière mondiale […] comme prétexte pour […] piller sa base de ressources minérales", a-t-il expliqué.

