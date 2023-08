https://fr.sputniknews.africa/20230824/en-quoi-ladhesion-de-lethiopie-profitera-t-elle-a-elle-meme-et-aux-pays-des-brics-1061609696.html

En quoi l’adhésion de l’Éthiopie profitera-t-elle à elle-même et aux pays des BRICS?

2023-08-24T20:04+0200

2023-08-24T20:04+0200

2023-08-24T20:05+0200

L’admission de l’Éthiopie aux BRICS devrait conduire à des relations "gagnant-gagnant", a estimé auprès de Sputnik Afrique un politologue et professeur de l’Université de Namibie.Ce pays d’Afrique de l’est, avec une population de 120 millions d’habitants, est "la sixième économie la plus forte du continent, avec des revenus d’environ 127 milliards de dollars, a indiqué Ian Liebenberg.Même si l’on ignore les critères réels pour la sélection de ce pays, le professeur a suggéré plusieurs raisons possibles. Il s’agirait notamment sa puissance économique et son potentiel d’augmenter la présence du Sud, ainsi que leur éventuelle contribution aux BRICS.Avantages pour les BRICSPour le groupe, l’un des atouts de ce pays est représenté par son climat et sa position géographique, propices pour la production agricole, ainsi que sa proximité stratégique avec le canal de Suez offrant un accès aux marchés mondiaux:Deuxièmement, il est probablement important pour les BRICS d’être désormais présents dans l’est du continent africain, a ajouté M.Liebenberg. "L’Éthiopie peut être aussi considérée comme un futur pôle de croissance pour les BRICS ou le format BRICS+", conclut-il.Avantages pour l’ÉthiopieSi l’Éthiopie en profite, une grande partie de l’Afrique de l’est en bénéficiera en termes de croissance économique, poursuit l’analyste. L'Éthiopie se trouve dans une situation précaire, dans le sens où elle entretient des relations difficiles avec les pays qui l'entourent, l'Érythrée, par exemple, ou le Soudan, explique-t-il.Disposant de plus grandes superficies de terres arables, l’Éthiopie pourrait potentiellement devenir un entrepôt alimentaire pour l’Afrique:Meilleures conditions pour les prêtsL’Éthiopie, comme tous les autres pays africains, payait environ dix fois plus d’intérêts pour rembourser leurs prêts internationaux. Ce alors que les pays occidentaux n’en payaient pas autant, poursuit le politologue.L’adhésion aux BRICS offre à l’Éthiopie des possibilités de négocier avec sa propre monnaie avec les autres pays du groupe, tout en empruntant la voie de dédollarisation, d’après lui.Pour les Éthiopiens, c’est "une situation gagnant-gagnant", résume-t-il. Par une telle contribution, la banque des BRICS pourrait aider les pays à réaliser pleinement leur potentiel et favoriserait "une restructuration très importante des marchés internationaux et de l’économie mondiale".

éthiopie, brics, économie, afrique, partenariat, agriculture, développement, opinion