https://fr.sputniknews.africa/20230824/immense-honneur-a-rejoindre-les-brics-lethiopie-reconnaissante-envers-la-russie-1061608693.html

"Immense honneur" à rejoindre les BRICS, l’Éthiopie reconnaissante envers la Russie

"Immense honneur" à rejoindre les BRICS, l’Éthiopie reconnaissante envers la Russie

Faire partie de la famille des BRICS pourra donner du poids à la compétitivité économique de l’Éthiopie, alors que celle-ci connaît une croissance de son PIB... 24.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-24T19:33+0200

2023-08-24T19:33+0200

2023-08-24T19:33+0200

sommet des brics 2023 en afrique du sud

afrique

brics

éthiopie

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/18/1061600226_0:1:2762:1555_1920x0_80_0_0_734adc0f97c95c846336292b51259117.jpg

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a remercié, dans un communiqué, la Russie, ainsi que l'Afrique du Sud, la Chine et l'Inde, d'avoir invité son pays au sein des BRICS.Le chef du gouvernement éthiopien a souligné par ailleurs que son pays était heureux de faire partie des BRICS afin de pouvoir donner plus de poids à la compétitivité économique, "étant donné que la croissance du PIB éthiopien est extrêmement intense ces jours-ci".Selon lui, l'alliance est en train de devenir "l’une des voix les plus populaires à travers le monde"."Immense honneur"L’invitation à rejoindre l’alliance permet aussi de comprendre que "les pays africains et autres aident à engager l'Éthiopie dans la famille BRICS", ce qui constitue "un immense honneur".Outre l’Éthiopie, c’est aussi l’Égypte, l'Argentine, l'Iran, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite qui adhéreront aux BRICS. Selon le Président sud-africain Cyril Ramaphosa, il s'agit de la première étape d'une série de phases d'expansion des BRICS, qui ont récemment suscité l'intérêt de nombreux pays du Sud.

afrique

éthiopie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, brics, éthiopie, russie