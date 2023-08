https://fr.sputniknews.africa/20230824/ethiopie-ladhesion-aux-brics-est-le-debut-du-chemin-1061600477.html

Éthiopie: "L’adhésion aux BRICS est le début du chemin"

Éthiopie: "L’adhésion aux BRICS est le début du chemin"

Son adhésion aux BRICS offre à l’Éthiopie d’importants avantages économiques et politiques, estime le directeur de l’Institut éthiopien de la diplomatie... 24.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-24T16:52+0200

2023-08-24T16:52+0200

2023-08-24T16:52+0200

sommet des brics 2023 en afrique du sud

opinion

brics

éthiopie

adhésion

avantages

monde multipolaire

occident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104097/06/1040970663_0:308:3093:2048_1920x0_80_0_0_1ba164d3e7789e1095c7460e77905872.jpg

Yasin Ahmad, directeur de l’Institut éthiopien de la diplomatie populaire, a évoqué à Sputnik les perspectives pour l’Éthiopie, pays bénéficiant d’un grand poids politique et culturel, après son adhésion aux BRICS.Selon lui, le pays brûle d’impatience d’adhérer au groupe pour promouvoir une nouvelle politique extérieure du gouvernement d’Abiy Ahmed. Celle-ci vise à "diversifier les alliances économiques et politiques et la coopération en matière de sécurité".De cette façon, le pays s’apprête à atteindre un niveau supérieur dans la politique régionale et internationale.Un acteur clé en AfriqueSelon lui, son pays est également important pour les BRICS du point de vue de sa situation géopolitique et géographique."Notre pays est considéré de plein droit comme un acteur clé du continent", affirme-t-il.Un point d’équilibre entre l’Occident et le Sud globalBien que l’Éthiopie garde des relations suffisamment bonnes avec les pays occidentaux, elle cherche à se rallier à un centre de force alternatif et multipolaire.

éthiopie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, brics, éthiopie, adhésion, avantages, monde multipolaire, occident