https://fr.sputniknews.africa/20230824/alger-depeche-un-haut-diplomate-a-niamey-pour-eviter-les-dangers-1061593597.html

Alger dépêche un haut diplomate à Niamey pour "éviter les dangers"

Alger dépêche un haut diplomate à Niamey pour "éviter les dangers"

Le ministre algérien des Affaires étrangères a entamé le 23 août une tournée ouest-africaine pour des concertations sur la crise au Niger. Le 24 août, le... 24.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-24T14:36+0200

2023-08-24T14:36+0200

2023-08-24T14:36+0200

algérie

niger

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/06/1045444036_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf527293a24a4b0c9db7709e34f50e26.jpg

Alger met le paquet pour trouver une solution négociée à la crise nigérienne.Le 23 août, le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger Ahmed Attaf s’est rendu au Nigeria, la première étape de sa tournée dans trois pays membres de la CEDEAO.Selon un communiqué de la diplomatie algérienne, il a été chargé par le Président Abdelmadjid Tebboune d’effectuer des visites de travail au Nigeria, au Bénin et au Ghana pour des concertations sur la crise au Niger et la façon de "contribuer à une solution politique qui évitera à ce pays et à la région tout entière les retombées d'une éventuelle escalade de la situation".Le 24 août, un autre haut diplomate algérien, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magramane, doit se rendre au Niger. Lui aussi à la recherche d’un règlement politique de la crise de ce pays.Selon un communiqué, dont Sputnik a pris connaissance, "cette visite aura lieu dans le cadre des efforts incessants de l’Algérie visant à contribuer à la recherche d’une solution politique au Niger qui évitera à ce pays voisin frère et au reste de la région un grand nombre de dangers".Prévenir l’engrenage de la violenceCes visites de diplomates algériens ont lieu sur fond d’informations relatives aux préparatifs d’une possible invasion du Niger par les forces de la CEDEAO.Après que cette organisation a annoncé avoir fixé la date de l’envoi de ses troupes au Niger, Alger a mis en garde contre l’engrenage de la violence.Prônant une "solution politique négociée", Alger estime que les interventions militaires apportent "un surcroît de problèmes" plutôt que des solutions.

algérie

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, niger, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)