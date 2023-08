https://fr.sputniknews.africa/20230820/niger-lalgerie-alerte-sur-lintervention-militaire-qui-se-precise-1061461178.html

Niger: l’Algérie alerte sur l’intervention militaire qui "se précise"

Niger: l’Algérie alerte sur l’intervention militaire qui "se précise"

Alors que la CEDEAO a annoncé avoir fixé la date de l’envoi de ses troupes au Niger, l’Algérie met en garde contre "l’engrenage de la violence" et appelle à la... 20.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-20T09:22+0200

2023-08-20T09:22+0200

2023-08-20T09:26+0200

afrique subsaharienne

niger

algérie

maghreb

intervention

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/12/1061425737_0:29:3000:1717_1920x0_80_0_0_8ad47f0e4721a1e5d6f60108017d97ce.jpg

L’Algérie a réitéré son opposition à une éventuelle intervention militaire au Niger, en tablant sur une issue politique à la crise.L’Algérie se dit convaincue que "cette solution politique négociée demeure encore possible, que toutes les voies qui peuvent y conduire n’ont pas été empruntées et que toutes ces possibilités n’ont pas été épuisées","Avant que l’irréparable ne soit commis"Selon la diplomatie, les interventions militaires apportent "un surcroît de problèmes" plutôt que des solutions."Avant que l’irréparable ne soit commis, et avant que la région ne soit prise dans l’engrenage de la violence dont nul ne peut prédire les conséquences incalculables", le ministère russe des Affaires étrangères a appelé "toutes les parties à la retenue, à la sagesse et à la raison".Pas une "promenade de santé"Le Président nigérien Mohamed Bazoum a été renversé le 26 juillet par le général Abdourahamane Tiani, chef de la garde présidentielle. En guise de riposte, la CEDEAO a infligé des sanctions économiques et financières contre ce pays, agitant le spectre d’une intervention militaire si l’ordre constitutionnel n’était pas rétabli.L’organisation dit pourtant privilégier la voie diplomatique.Le 19 août, réagissant à la menace d’intervention, le général Abdourahamane Tiani a déclaré que cela "ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient".

afrique subsaharienne

niger

algérie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, niger, algérie, maghreb, intervention, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)