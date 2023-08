https://fr.sputniknews.africa/20230809/lalgerie-sexprime-sur-une-possible-degradation-de-la-situation-au-niger-1061189011.html

L’Algérie s’exprime sur une possible dégradation de la situation au Niger

L’Algérie s’exprime sur une possible dégradation de la situation au Niger

Sur fond d’enlisement de la crise au Niger, l’armée algérienne dit être prête à réagir en cas de menace contre sa propre sécurité et intégrité. Le pays... 09.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-09T12:07+0200

2023-08-09T12:07+0200

2023-08-09T12:07+0200

algérie

maghreb

niger

afrique subsaharienne

coup d'etat

militaires

intervention

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/08/1057216196_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c1a8bcc987ae22a392149700f67b6da.jpg

L’Algérie, qui partage une longue frontière avec le Niger, s’est exprimée concernant les capacités de sa propre armée en cas de déstabilisation de la situation. Niamey a connu l’arrivée au pouvoir des militaires il y a plus de deux semaines.La route vers le chaosL’Algérie s’oppose à un usage de la force dans ce pays, option suggérée par la CEDEAO, soulignant que cela déstabiliserait le pays. "Nous rejetons totalement et catégoriquement toute intervention militaire au Niger", a déclaré le 5 août le Président du pays Abdelmadjid Tebboune lors d’un entretien télévisé.Des pays qui ont connu des interventions étrangères, comme la Syrie et de la Libye, continuent d’être en proie à l’instabilité, a-t-il argumenté, ajoutant que "l’intervention militaire ne règle aucun problème".Crise au NigerUn sommet extraordinaire de la CEDEAO s’ouvrira le 10 août à Abuja pour discuter de la situation au Niger, frappé fin juillet par un coup d’État.Le 26 juillet, le Président élu Mohamed Bazoum a été écarté par un groupe de militaires avec le général Abdourahamane Tiani à sa tête. Le 30 juillet, la CEDEAO a donné au pays une semaine pour rétablir l’ordre constitutionnel en menaçant d’une intervention militaire. L’ultimatum a pris fin le week-end dernier, sans qu’une solution soit trouvée. Le Président renversé reste séquestré dans son domicile à Niamey.La Russie, comme l’Algérie, a dit être opposée à une possible opération militaire au Niger. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée ont apporté leur soutien aux militaires nigériens.

algérie

maghreb

niger

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, maghreb, niger, afrique subsaharienne, coup d'etat, militaires, intervention, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)