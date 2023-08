Ce que l’on sait des Forces armées nigériennes

https://fr.sputniknews.africa/20230808/ce-que-lon-sait-des-forces-armees-nigeriennes-1061173909.html

Alors que le Niger vient de connaître un coup d’État dirigé par des militaires, retour sur la composition des Forces armées nigériennes, dont le nombre, selon... 08.08.2023, Sputnik Afrique

Fondées le 1er août 1960, les Forces armées nigériennes sont composées des Armées de terre et de l’air, ainsi que de la garde nationale et de la gendarmerie nationale, toutes ces unités étant sous la responsabilité du ministère de la Défense.Sur le plan militaire et administratif, le pays est divisé en trois districts militaires.C’est le Président de l’État qui est le commandant suprême des forces armées par l'intermédiaire du ministère de la Défense et de l'état-major général. Le 26 juillet, Mohamed Bazoum a été déchu de son poste par des militaires. Par la suite, le général Abdourahamane Tiani s'est autoproclamé nouvel homme fort du Niger.En 2022, Mohamed Bazoum s’était donné pour objectif d’augmenter le nombre des forces armées jusqu’à 50.000 d'ici 2025, et d'ici 2030 jusqu'à 100.000 personnes. Actuellement, elles en comptent 30.000.Il existe une conscription obligatoire pour le service militaire de 17 à 21 ans, alors que la durée du service est de deux ans. 2,4% des fonds budgétaires sont alloués à la Défense.Armements et munitions en service dans l’Armée de terreLes forces terrestres sont la base des Forces armées nigériennes et comprennent, sur le plan organisationnel, des escadrons de cavalerie blindée (reconnaissance), des compagnies d'infanterie, de parachutistes et de génie, ainsi qu'une batterie d'artillerie antiaérienne.Selon l'annuaire The Military Balance 2023 (publié par l'International Institute for Strategic Studies, Londres, Royaume-Uni), les forces terrestres nigériennes disposent de:Matériel militaire de l’Armée de l’airL'Armée de l'air comprend un escadron d'aviation de transport et un escadron d'hélicoptères, ainsi qu’une petite flotte d’avions ultralégers. Plus précisément de:La formation des recrues de l'Armée de l'air est menée sur la base de Tondibia de concert avec des recrues d'autres branches militaires. Officiers, pilotes et mécaniciens de l'Armée de l'air reçoivent une formation complémentaire en France, aux États-Unis et dans d'autres pays d'Afrique du Nord comme le Maroc, à l'École royale de l'armée de l'air de Marrakech, et à Alger.

