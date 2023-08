https://fr.sputniknews.africa/20230808/moscou-nuland-pensait-quon-pouvait-arnaquer-le-niger-comme-lukraine-1061155456.html

Moscou: "Nuland pensait qu’on pouvait arnaquer le Niger comme l’Ukraine"

Selon la diplomatie russe, Washington tente de mener au Niger la même politique qu’en Ukraine, avec le coup d’État de 2014, mais sans succès. Une référence... 08.08.2023, Sputnik Afrique

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a tourné en dérision la visite au Niger de la sous-secrétaire d’État américaine aux Affaires étrangères Victoria Nuland. Alors qu’elle appelait au "rétablissement de l’ordre constitutionnel" dans ce pays africain, où le Président a été renversé, elle n’a pas réussi à le rencontrer en personne.Lors des événements de l’Euromaïdan (coup d’État de 2014), Victoria Nuland et l’ambassadeur des États-Unis en Ukraine Geoffrey R. Pyatt avaient distribué des sandwichs, des brioches et des tartes.Nuland au NigerUn coup d’État a eu lieu il y a presque deux semaines au Niger et le Président déchu Mohamed Bazoum reste détenu par les militaires qui ont pris le pouvoir. Ce mardi, la CEDEAO prévoit des négociations avec eux à Niamey.Alors que plusieurs pays africains, comme le Mali et le Burkina Faso, ont exprimé leur soutien aux événements au Niger, nombre de dirigeants occidentaux les dénoncent et appellent au rétablissement du Président renversé.Si Victoria Nuland aspirait à rencontrer Mohamed Bazoum à Niamey, elle n'a réussi à communiquer avec lui que par téléphone. Elle n’a pas non plus été autorisée à rencontrer le Président autoproclamé Abdourahmane Tiani.La responsable américaine a toutefois eu une réunion avec le chef d’état-major nommé Moussa Salaou Barmou, ainsi qu'avec trois de ses plus proches collaborateurs.

