La diplomatie algérienne à l’œuvre dans plusieurs pays de la CEDEAO pour discuter du Niger

"Le ministre Ahmed Attaf entame des visites de travail au Nigeria, Bénin et Ghana pour tenir des consultations avec ses homologues. Celles-ci porteront sur la crise au Niger et les moyens d'y faire face en contribuant à cristalliser une solution politique, laquelle épargnerait à ce pays et à la région les répercussions d'une éventuelle escalade de la situation", explique ainsi le ministère.