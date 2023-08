https://fr.sputniknews.africa/20230809/si-la-cedeao-intervient-au-niger-toute-lafrique-sera-en-guerre-selon-un-conseiller-de-bazoum-1061211054.html

Si la CEDEAO intervient au Niger, "toute l'Afrique sera en guerre", selon un conseiller de Bazoum

Si la CEDEAO intervient au Niger, "toute l'Afrique sera en guerre", selon un conseiller de Bazoum

Tandis que l'ombre d'une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO plane sur le Niger, le conseiller du Président nigérien déchu met en garde qu'un tel... 09.08.2023, Sputnik Afrique

L'intervention de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) au Niger pourrait déboucher sur un état de guerre dans toute l'Afrique, a déclaré à Sputnik Antinekar al-Hassan, conseiller politique du Président nigérien déchu Mohamed Bazoum.Contre toute intervention au NigerPlus tôt, M.Al-Hassan, a fait savoir qu'il s'opposait à toute intervention militaire dans le pays.Le 26 juillet, le Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP), présidé par le général Abdourahamane Tiani, prenait les rênes du pouvoir en destituant Mohamed Bazoum qui est toujours retenu à Niamey.Le 30 juillet, la CEDEAO avait alors donné un ultimatum d'une semaine au CNSP pour rétablir l’ordre constitutionnel, et de faire revenir au pouvoir le Président déchu. En cas de non-respect de l'injonction, l'organisation aurait recours à une intervention militaire. Le Mali, le Burkina Faso et la Russie s'y sont opposés fermement et ont mis en garde contre une telle pratique.

